Türkiye'de Koronavirüs | 248 kişi daha hayatını kaybetti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle ilgili güncel tabloyu şu notla sosyal medyadan duyurdu:
"Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!"