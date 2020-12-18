Türkiye'de Koronavirüs | 246 kişi daha hayatını kaybetti; 26 bin 410 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 246 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 103 yeni hasta dahil olmak üzere 26 bin 410 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 17 bin 610'a, vaka sayısı ise 1 milyon 982 bin 90'a yükseldi. Öte yandan 246 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim."