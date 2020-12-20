Türkiye'de Koronavirüs | 246 kişi daha hayatını kaybetti; 20 bin 316 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 246 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 546 yeni hasta dahil olmak üzere 20 bin 316 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 18 bin 097'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 024 bin 601'e yükseldi. Dün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı da 246 olarak açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür"