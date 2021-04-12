Türkiye'de Koronavirüs | 243 kişi daha hayatını kaybetti; 54 bin 562 yeni vaka sayısı tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 243 kişi daha hayatını kaybederken, 2 bin 671 'hasta' olmak üzere 54 bin 562 yeni 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 243 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 34 bin 182'ye yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 54 bin 562 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 3 milyon 903 bin 573 oldu.

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