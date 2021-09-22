Türkiye'de Koronavirüs | 242 kişi daha hayatını kaybetti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Koronavirüs tablosunu şu notla duyurdu:

"Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım."