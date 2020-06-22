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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi

Toplam ölü sayısı 4 bin 974'e, toplam vaka sayısı 188 bin 897'ye yükseldi

22 Haziran 2020 20:19

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1212 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 974ye, toplam vaka sayısı 188 bin 897'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız."

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