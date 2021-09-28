Türkiye'de Koronavirüs | 239 kişi daha hayatını kaybetti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vefat ve vaka sayısını sosyal medya hesabından şu notla duyurdu:

"“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?” Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!"