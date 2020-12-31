Türkiye'de Koronavirüs | 239 kişi daha hayatını kaybetti; 14 bin 380 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 239 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 219 yeni hasta dahil olmak üzere 14 bin 380 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 20 bin 881'e, vaka sayısı ise 2 milyon 208 bin 652'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız."