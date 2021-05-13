Türkiye'de Koronavirüs | 238 kişi daha hayatını kaybetti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 238 kişi daha hayatını kaybetti, bin 217 yeni 'hasta' olmak üzere, 11 bin 534 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 238 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 44 bin 059'a yükseldi.

201 bin 295 testte 11 bin 534 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 083 bin 996'ya yükseldi.