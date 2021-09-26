Türkiye'de Koronavirüs | 228 kişi daha hayatını kaybetti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vefat ve vaka sayısını sosyal medya hesabından şu notla duyurdu:

"Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım."