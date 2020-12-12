Türkiye'de Koronavirüs | 222 kişi daha hayatını kaybetti; 29 bin 136 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 222 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 203 yeni hasta dahil olmak üzere 29 bin 136 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 16 bin 199'a, hasta sayısı ise 575 bin 245'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam vaka sayısının 1 milyon 809 bin 809 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım."