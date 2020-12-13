Türkiye'de Koronavirüs | 218 kişi daha hayatını kaybetti; 26 bin 919 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 218 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 103 yeni hasta dahil olmak üzere 26 bin 919 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 16 bin 417'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam vaka sayısının 1 milyon 836 bin 728 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım. http://covid19.saglik.gov.tr