Türkiye'de Koronavirüs | 217 kişi daha hayatını kaybetti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Koronavirüs tablosunu şu notla duyurdu:
"Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım."