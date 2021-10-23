Türkiye'de Koronavirüs | 217 kişi daha hayatını kaybetti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 217 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Covid-19 testi yapılırken, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6."