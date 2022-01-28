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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 210 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısında rekor!

Vaka sayıları ilk defa 93 binin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırıldı

28 Ocak 2022 19:51

Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri şu notla duyurdu:
 
"Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var."
 
 

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