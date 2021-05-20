Türkiye'de Koronavirüs | 207 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 10 binin altına düştü

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 223 kişi daha hayatını kaybetti, 856 yeni 'hasta' olmak üzere, 9 bin 385 yeni vaka 'vaka' tespit edildi. Bakanlığın verilerine göre, vaka sayısı yeniden 10 binin altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 223 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 45 bin 626'ya yükseldi.

219 bin 192 testte 9 bin 385 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423'e yükseldi.