Türkiye'de Koronavirüs | 206 kişi daha hayatını kaybetti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vefat ve vaka sayısını sosyal medya hesabından şu notla duyurdu:
"Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız."