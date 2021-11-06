Türkiye'de Koronavirüs | 203 kişi daha hayatını kaybetti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vaka tablosunu şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:
"Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. AŞI KARARSIZLIĞI bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79’un kararıysa hepimize örnek olmalı."