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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 203 kişi daha hayatını kaybetti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi

06 Kasım 2021 20:15

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vaka tablosunu şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

 

"Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. AŞI KARARSIZLIĞI bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79’un kararıysa hepimize örnek olmalı."

KoronavirüsCovid-19Koronavirüs tablosu
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