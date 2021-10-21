Türkiye'de Koronavirüs | 198 kişi daha hayatını kaybetti, 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 198 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 Covid-19 testi yapılırken, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"DURUM DEĞERLENDİRMESİ, 1 Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.