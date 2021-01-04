Türkiye'de Koronavirüs | 197 kişi daha hayatını kaybetti, 13 bin 695 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 197 kişi daha hayatını kaybetti, 1508 yeni hasta dahil olmak üzere 13 bin 695 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 21 bin 685'e, vaka sayısı ise 2 milyon 255 bin 607'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."