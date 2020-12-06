Türkiye'de Koronavirüs | 195 kişi daha hayatını kaybetti; 30 bin 402 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 093 yeni hasta dahil olmak üzere 30 bin 402 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 14 bin 900'e, hasta sayısı ise 539 bin 291'e yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı:

"Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun"