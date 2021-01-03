Türkiye'de Koronavirüs | 193 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 877 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 193 kişi daha hayatını kaybetti, 1515 yeni hasta dahil olmak üzere 9 bin 877 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 21 bin 488'e, vaka sayısı ise 2 milyon 241 bin 12'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."