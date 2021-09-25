Türkiye'de Koronavirüs | 193 kişi daha hayatını kaybetti, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka ve vefat sayısını şu notla duyurdu:

"'VAKA SAYISI 19 BİN!' Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!"