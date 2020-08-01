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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 996 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 710'a, vaka sayısı 231 bin 869'a yükseldi

01 Ağustos 2020 20:46

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 996 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 710'a, vaka sayısı 231 bin 869'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı."
 

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