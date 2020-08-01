Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 996 yeni tanı kondu

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 996 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 710'a, vaka sayısı 231 bin 869'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: