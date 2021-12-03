Türkiye'de Koronavirüs | 187 kişi daha hayatını kaybetti, 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi
03 Aralık 2021 19:18
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefat sayısını şu notla paylaştı:
"Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur."