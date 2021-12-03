Türkiye'de Koronavirüs | 187 kişi daha hayatını kaybetti, 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi

"Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur."