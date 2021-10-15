Türkiye'de Koronavirüs | 181 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 30 binin üzerinde!
15 Ekim 2021 19:57
Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu şu ifadelerle paylaştı:
"YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı."