Türkiye'de Koronavirüs | 181 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 537 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 181 kişi daha hayatını kaybetti, 1103 yeni hasta dahil olmak üzere 9 bin 537 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 22 bin 631'e, vaka sayısı ise 2 milyon 317 bin 118'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."