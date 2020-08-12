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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 18 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 891'e, vaka sayısı 244 bin 392'ye yükseldi

12 Ağustos 2020 21:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1212 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 891'e, vaka sayısı 244 bin 392'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım."

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