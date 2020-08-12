Türkiye'de Koronavirüs | 18 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1212 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 891'e, vaka sayısı 244 bin 392'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: