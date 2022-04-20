Türkiye'de Koronavirüs | 18 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, Türkiye'de bugün Koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 158 bin 523 testte 3 bin 668 vaka tespit edildi. 18 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 158 bin 523 testte 3 bin 668 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,42 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 808 bin 773, 2'nci dozda 53 milyon 20 bin 913 ve 3'üncü dozda 27 milyon 723 bin 101 olmak üzere 147 milyon 386 bin 767 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu. (DHA)