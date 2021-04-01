Türkiye'de Koronavirüs | 176 kişi daha hayatını kaybetti, günlük yeni vaka sayısı 40 bini geçti!

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybederken, 40 bin 806 yeni 'vaka' tespit edildi. Bu vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı.

Tablodaki verilere göre, 176 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 kaynaklı can kaybı 40 bin 806'ya yükseldi. 1424 yeni 'hasta' olmak üzere 40 bin 806 'vaka' tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi.