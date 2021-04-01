T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 176 kişi daha hayatını kaybetti, günlük yeni vaka sayısı 40 bini geçti!

01 Nisan 2021 19:42

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybederken, 40 bin 806 yeni 'vaka' tespit edildi. Bu vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı.

Tablodaki verilere göre, 176 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 kaynaklı can kaybı 40 bin 806'ya yükseldi. 1424 yeni 'hasta' olmak üzere 40 bin 806 'vaka' tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi.

KoronavirüsKoronavirüs tablosu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24