Türkiye'de Koronavirüs | 176 kişi daha hayatını kaybetti, 9.138 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti, 1017 yeni hasta dahil olmak üzere 9.138 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 22 bin 807'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 326 bin 256'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim."