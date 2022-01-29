Türkiye'de Koronavirüs | 174 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 94 binin üzerinde
"Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı"
29 Ocak 2022 19:38
Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 017 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri şu notla duyurdu:
"VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor."