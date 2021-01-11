Türkiye'de Koronavirüs | 174 kişi daha hayatını kaybetti, 10 bin 220 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti, 1003 yeni hasta dahil olmak üzere 10 bin 220 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 22 bin 981'e, vaka sayısı ise 2 milyon 336 bin 476'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız"