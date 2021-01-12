Türkiye'de Koronavirüs | 171 kişi daha hayatını kaybetti, 9.809 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 171 kişi daha hayatını kaybetti, 983 yeni hasta dahil olmak üzere 9.809 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 23 bin 152'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 346 bin 285'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız."