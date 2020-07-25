Türkiye'de Koronavirüs | 16 kişi hayatını kaybetti, 921 yeni tanı kondu

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 921 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 596'ya, vaka sayısı 225 bin 173'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli."