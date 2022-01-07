Türkiye'de Koronavirüs | 157 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 63 binin üzerinde!

Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Covid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 verilerini şu notla paylaştı:

"Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin"