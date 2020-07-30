Türkiye'de Koronavirüs | 15 kişi hayatını kaybetti, 967 yeni tanı kondu

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 967 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 674'e, vaka sayısı 229 bin 891'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın."