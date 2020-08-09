Türkiye'de Koronavirüs | 15 kişi daha hayatını kaybetti, 1182 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1182 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 844'e, vaka sayısı 240 bin 804'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok."