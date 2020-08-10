Türkiye'de Koronavirüs | 14 kişi daha hayatını kaybetti, 1193 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1193 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 858'e, vaka sayısı 241 bin 997'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip."