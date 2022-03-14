Türkiye'de Koronavirüs | 133 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 24 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre; Türkiye'de 14 Mart Pazartesi Koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 404 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Mart’a ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 319 bin 649 testten 24 bin 404'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 133 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 38 bin 812 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü nüfusta 2 doş aşı yapılma oranı yüzde 85,23 olarak kaydedildi. Birinci doz aşı yapılma oranı ise yüzde 93,02 oldu.