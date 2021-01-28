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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 129 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 279 yeni 'vaka' tespit edildi

28 Ocak 2021 20:21

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, 670 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 279 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 25 bin 605'e, vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'da yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."

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