Türkiye'de Koronavirüs | 118 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 22 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre; Türkiye'de 16 Mart Salı Koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Mart’a ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 324 bin 058 testten 22 bin 345'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 118 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 32 bin 364 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü nüfusta 2 doz aşı yapılma oranı yüzde 85,25 olarak kaydedildi. Birinci doz aşı yapılma oranı ise yüzde 93,03 oldu.