Türkiye'de Koronavirüs | 115 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 24 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre; Türkiye'de 15 Mart Salı Koronavirüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Mart’a ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 333 bin 196 testten 24 bin 614'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 30 bin 553 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü nüfusta 2 doş aşı yapılma oranı yüzde 85,24 olarak kaydedildi. Birinci doz aşı yapılma oranı ise yüzde 93,02 oldu.