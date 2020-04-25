Türkiye'de Koronavirüs | 106 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 861 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 2 bin 706'ya, vaka sayısı 107 bin 773'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 106 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 861 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölüm sayısı 2 bin 706'ya, vaka sayısı 107 bin 773'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart."