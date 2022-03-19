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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 105 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 17 binin üzerinde

Türkiye'nin yeni Koronavirüs tablosu açıklandı

19 Mart 2022 21:10

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 105 kişinin Koronavirüs nedeniyle kaybettiğini, 17 bin 328 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

19 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 328 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 oldu. Bir günde toplam 295 bin 004 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 18 bin 269 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,27 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 435 bin 701’e yükseldi.

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