Türkiye'de Koronavirüs | 123 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 19 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 123 kişinin Koronavirüs nedeniyle kaybettiğini, 19 bin 126 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

18 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 19 bin 126 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 oldu. Bir günde toplam 312 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 274 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 421 bin 935’e yükseldi.