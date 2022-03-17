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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 101 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 21 binin üzerinde

Türkiye'nin yeni Koronavirüs tablosu açıklandı

17 Mart 2022 19:15

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 101 kişinin Koronavirüs nedeniyle kaybettiğini, 21 bin 354 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

17 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 354 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101 oldu. Bir günde toplam 319 bin 260 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 619 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 377 bin 915’e yükseldi.

 

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