Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması enerji tasarrufu sağlıyor mu?

Türkiye, 2016'da yaz-kış saati uygulamasını kaldırdı ve saat dilimini sabitledi.

Ancak sabitlerken bulunduğu meridyenlerdeki kış saatini değil, geçici olarak kullandığı yaz saatini tercih etti.

Karar, hem karanlıkta uyanıp okul veya işe gidenler hem de siyasiler arasında tartışılmaya devam ediyor.

Yaz saati uygulamasının amacı nedir? Dünyada neden birçok ülke yaz saati uygulamasından vazgeçiyor? Türkiye'de yaz saatinin kalıcı olması enerji tasarrufuna mı israfa mı yol açıyor?

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Sinan Küfeoğlu ve psikiyatrist Arzu Erkan Yüce kalıcı yaz saati uygulamasını enerji kullanımı ve toplum-insan psikolojisi açısından değerlendirdi.

Haber-Video: Esra Yalçınalp, Mesut Ersöz