Türkiye de imza attı: 2040'a kadar CO2 salınımı sıfırlanacak

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke, kent ve şirket, yeni otomobil ve minibüslerde karbondioksit salınımının en geç 2040'a kadar sıfırlanmasını öngören anlaşmaya imza attı.İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi çerçevesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke, kent ve şirket, en geç 2040 yılına kadar tamamen karbondioksitsiz otomobillere geçiş konusunda uzlaştı. Yapılan açıklamada, "Satışı yapılan birinci el otomobil ve minibüslerde karbondioksit salınımının genel olarak 2040 yılına kadar sıfırlanması, öncü pazarlarda ise bu hedefe 2035 yılına kadar ulaşılması için çalışılacağı" kaydedildi. Mutabakata imza atan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Danimarka, Polonya, Avusturya, Hırvatistan, İsrail, Kanada, Paraguay, Kenya ve Ruanda da bulunuyor. Otomobil üretiminin devlerinden Almanya'nın mutabakatı imzalamaması ise dikkat çekti. Mutabakatta devletlerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya ve New York kentleri, İspanya'nın Barcelona ve İtalya'nın Floransa kentleri ile Mercedes Benz, Ford, Volvo ve Jaguar Land Rover gibi otomobil şirketlerinin de imzası yer alıyor. İmzacılar arasında otomobil endüstrisine yatırım yapan ya da kendi otomobil filolarına sahip olan Eon, Ikea ve Unilever gibi şirketler de bulunuyor. İmzacılar, içten yanmalı motorla çalışan otomobillerin karbondioksit salmayan araçlara dönüştürülmesi için gerekli koşulları sağlamayı taahhüt etti. Katılımcı otomobil üreticileri de, dünyanın önde gelen pazarlarında en geç 2035 yılına kadar sadece karbondioksitsiz otomobil ve minibüsleri piyasaya sunma, bunun için de gerekli tüketici talebini oluşturacak stratejiler izleme sözü verdi. Mutabakata imza atan otomobil filosu sahibi ya da işleticisi şirketler de, filolarındaki otomobillerin zararlı gaz salınımını en geç 2030 yılına kadar sıfırlamayı taahhüt etti. AFP / BK,ET © Deutsche Welle Türkçe