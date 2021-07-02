Türkiye'de ilk; YÖK, Yükseköğretim Şurası düzenleyecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'de ilk kez güncel konu ve sorunların tartışılacağı "1’inci Yükseköğretim Şurası" düzenleyecek.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Yükseköğretim Kurulu olarak ülkemizde ilk defa yükseköğretimle ilgili çeşitli güncel konu ve sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK’e iletileceği ‘1’inci Yükseköğretim Şurası’ yapılacak” dedi.

Yükseköğretimin dinamik bir süreç olduğunu ve bundan dolayı da ortak bir mutabakat zemininin birden fazla paydaşın fikir beyanları ile sağlanabileceğini belirten YÖK Başkanı Yekta Saraç, şunları söyledi:

"Genel olarak eğitim sistemi ve yükseköğretim toplumun bütün kesimlerini ilgilendirmekte olup, ülkemiz için de yükseköğretim nitelikli bilginin üretildiği, bunun toplum yararına sunulduğu en stratejik alanlardan biridir. Dolayısıyla böylesine önemli bir sistemi ilgilendiren konu ve sorunların bütün paydaşların katılımıyla müzakere edilmesini çok önemsiyoruz. Böylesi bir ihtiyaçtan dolayı ‘Yükseköğretim Şurası'nı yapmaya karar verdik. Bu şurada toplumun çeşitli kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla gündemin belirlenmesi yine söz konusu temsilcilerle öne çıkan konuların müzakere edilmesi ve YÖK' e yol haritası sunulması çok önemlidir. Bugün duyurduğumuz Yükseköğretim Şurası bu amacı gerçekleştirmek için düzenlenecektir.

Bu şuranın amacı Türk yükseköğretim sistemini 2023'e hazırlamaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak ülkemizde ilk defa, yükseköğretimle ilgili çeşitli güncel konu ve sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK'e iletileceği ‘Birinci Yükseköğretim Şurası' yapılacaktır” diye konuştu.

Kasım ayında gerçekleşecek

Katkılarını beklediğimiz kurumların başında elbet üniversiteler, TÜBİTAK, ÖSYM, TÜBA, Kalite Kurulu gibi yükseköğretim ile doğrudan ilgili kurumların yanı sıra, ilgili bakanlıkların temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ilgili komisyonlardaki parti temsilcileri Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sanayi ve Ticaret Odalarının üst kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve derneklerinin temsilcileri, üye sayısı en fazla üç eğitim sendikasının temsilcileri de yer alacaktır. Görüşülecek başlıklarla geniş mutabakat arayan ve hemen hayata geçirilecek somut önerilerin çıkacağı bir şura olmasını planlıyoruz.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli mesleki kuruluşların üst düzey yöneticilerine hitaben yazdığımız yazıda, YÖK'ün uzun zamandır üzerinde çalıştığı konulardan birisinin de paydaşların katılımıyla ülkemizde ilk kez bir ‘Yükseköğretim Şurası' düzenlenmesinin olduğunu belirttik. Kasım ayında geniş katılımlı şekilde yapılacak 1. Yükseköğretim Şurası'nın gündeminin söz konusu kurum ve kuruluşlardan gelecek önerilere göre şekilleneceği ifade ettik. Dolayısıyla gündem maddeleri biraz evvel zikrettiğimiz kurum ve kuruluşların önerileri ile şekillenecek.

Öneriler toplanıyor

Yazı yazılan kurumlardan 27 Temmuz tarihine kadar görüşlerini bildirmeleri istendi. Şura hazırlıkları paydaşlardan görüşlerin toplanmasıyla başlayacak. Toplanan bu görüşler tasnif edilerek askıya çıkarılacak. İlgili tüm tarafların ileteceği görüşler sonucunda şuranın gündemi belirlenecek ve farklı oturumlarda gündem maddeleri tartışıldıktan sonra konulara ilişkin teklifler, değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için YÖK Genel Kurulu'na sunulacak.